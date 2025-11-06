太陽ホールディングスは後場に下げに沈んだ。同社は６日正午、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想を１２５７億円から１２８８億円（前期比８．２％増）、最終利益予想を１６０億円から１８４億円（同７０．７％増）に引き上げた。１対２の株式分割も発表したが、直近で株価は高値圏で推移していたこともあり、後場寄り付きの買いが一巡