10月31日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。西川愛也選手の1番定着、ネビン選手と渡部聖弥選手の活躍について訊いた。 ――西川愛也選手が1番に定着しました。ライオンズは長年1番の定着が課題だったのですが、1番に定着した選手ができたのは大きかったんじゃないですか？西口「そうですね。本当に愛也が1番に定着してくれて、初回の攻撃で