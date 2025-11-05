文化シヤッターが後場に上げ幅を拡大している。同社は５日午後２時、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、株主優待制度の導入を発表し、材料視された。毎年３月末を基準日として１００株以上保有する株主が対象。保有株式数の区分に応じた金額分のＱＵＯカードを贈呈する。３年以上継続保有した株主を対象とする長期保有優待も設ける。第２四半期累計の売上高は前年同期比２．９％