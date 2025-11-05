霞ヶ関キャピタルが小幅続落。同社は１０月２４日取引終了後、公募増資と株式売り出しなどを行うことを発表しており、この日からは発行・売り出し価格決定期間に入っている。同社は、４００万株の公募による新株発行と６１万株の売り出し、上限６９万１５００株のオーバーアロットメントの売り出しを予定している。このため、警戒感からの売りが先行している様子だ。 出所：MINKABU PRESS