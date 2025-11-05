２日、湖北省宜昌市の三峡ダム。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／鄭家裕）【新華社武漢11月4日】中国の三峡プロジェクトが1日、全面的な完成から5周年を迎えた。この5年間で、科学的で精密な運用を通じ、洪水防止、発電、水運、水資源利用などの総合的な効果を十分に発揮した。発電量は4230億キロワット時を超えた。第一の任務である洪水防止では、長江上流のダム群と連携し、流量の貯留、ピークカット、ピークシフトなどに