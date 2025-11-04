ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > 元韓国代表イ・チョンス氏を告訴 詐欺 警察 メディア 投資 生活費 ワールドカップ サッカー韓国代表 韓国 警察庁 デイリースポーツ 元韓国代表イ・チョンス氏を告訴 2025年11月4日 17時24分 リンクをコピーする サッカー韓国代表として、シドニーオリンピック、アテネオリンピック、「２００２ＦＩＦＡ日韓ワールドカップ」などに出場し、現在は解説者をはじめマルチに活動しているイ・チョンス氏（李天秀＝４４）が、詐欺容疑で告訴されたと４日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。記事によると済州（チェジュ）警察庁は１０月、イ氏に対する詐欺容疑の告訴状が受理され、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反（詐欺） 記事を読む おすすめ記事 【初公判】覚醒剤密輸入の罪に問われている中国国籍の男が起訴内容を否認「中身が覚醒剤だと分からなかった」 2025年10月29日 22時10分 韓国若手俳優 いじめ加害疑惑の損害賠償訴訟も敗訴 現地報道「控訴した」 ドラマ「ＳＫＹキャッスル」で知名度上昇 2025年11月3日 17時32分 「彼女が日本の守備陣をどれだけ崩せるか」リトルなでしこが警戒すべき北朝鮮の選手は？ FIFA公式がピックアップ【U-17女子W杯】 2025年11月1日 10時19分 「リスク高い集団」大津高サッカー部 ″いじり″→″いじめ″に…調査委が指摘 2025年10月31日 20時10分