サッカー韓国代表として、シドニーオリンピック、アテネオリンピック、「２００２ＦＩＦＡ日韓ワールドカップ」などに出場し、現在は解説者をはじめマルチに活動しているイ・チョンス氏（李天秀＝４４）が、詐欺容疑で告訴されたと４日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。記事によると済州（チェジュ）警察庁は１０月、イ氏に対する詐欺容疑の告訴状が受理され、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反（詐欺