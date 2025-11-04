1日に行われたエールディヴィジ第11節のフォレンダム戦でも2ゴールを記録し、チームの3-1勝利に貢献したフェイエノールトFW上田綺世。これで今季リーグ戦得点数は13ゴールとなり、得点ランク首位を快走中だ。ただ、これだけの数字を残しているのにまだ上田に納得しない者もいる。オランダ『De Telegraaf』のヴァレンティン・ドリーセン記者は、まだ欧州カップ戦の舞台で実績を残せていないと現在のフィーバーに釘を刺す。「上田の