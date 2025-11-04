ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > JR蒲田駅前でビル火災が発生、飲食店の油が引火か…2人けが 東京・大… 火事・火災 東京都 国内の事件・事故 ABEMA TIMES JR蒲田駅前でビル火災が発生、飲食店の油が引火か…2人けが 東京・大田区 2025年11月4日 8時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・大田区にあるJR蒲田駅前の4階建てのビルで4日深夜、火事があった 火元はビルの2階の飲食店で、2人がけがをした 飲食店の男性は「料理で油を使っていたら引火した」と話している 記事を読む おすすめ記事 大宰府市長がＭ―１出場を前日辞退 職員の不祥事疑惑対応のため 相方はローカルタレント 2025年11月3日 15時40分 「Mステ」出演を拒否してAKB48を最初に卒業 “最年長”メンバーが苦渋の決断をしたワケ 2025年11月3日 11時11分 「大学まで追いかけてきて…」安福容疑者が被害女性の夫のもとに一方的に押しかけトラブルになったことも 26年前の名古屋主婦殺害事件 2025年11月3日 11時39分 「痩せ方エグい」ファン驚愕！華原朋美の “頬こけ”姿に心配続出…繰り返すリバウンドで健康面にも懸念 2025年11月3日 16時10分 大谷の背後で「真美子さん今年もやってるね」 夫の晴れ舞台で…ネット和む「朝からほっこり」 2025年11月4日 6時43分