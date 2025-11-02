神奈川県警は2日、横浜市の山下公園付近の海中で1日に見つかった遺体について、司法解剖の結果、20〜50代ぐらいの女性とみられると明らかにした。死因は不詳。頭部のない上半身だけが発見されており、死体遺棄事件として捜査する。