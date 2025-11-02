ワールドシリーズ第7戦米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発出場。フレディ・フリーマンの妻チェルシーさんは試合前、大谷の妻・真美子さんとの記念写真を投稿した。ドジャースのユニホーム柄のジャケットを着たチェルシーさん。左右には、ムーキー・ベッツの妻ブリアナさん、真美子さんが肩を