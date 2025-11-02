【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１日、自らのＳＮＳに、「中国の習近平（シージンピン）国家主席とのＧ２会談は非常に有意義だった」と投稿した。「Ｇ２」は、米中が今後の世界秩序を主導するという考え方。米大統領がこれまで公に米中関係を「Ｇ２」と表現した例はないとみられ、波紋を呼びそうだ。トランプ氏は１０月３０日に韓国で開かれた米中首脳会談前にも、「Ｇ２が間もなく開催される」と投稿してい