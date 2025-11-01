俳優の中条あやみさん（28）が2025年10月26日、自身のインスタグラムを更新し、笑顔のドレス姿を披露した。「素敵なドレス&メイク」中条さんは、「ストロベリームーンはもうみてくれたかな？」とコメントし、出演する映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』を宣伝。「雨の日がつづいてるから、そんな時は映画館に行こっ」とつづり、「素敵なドレス&メイクだと回っちゃうよね〜」とコメントを添えていた。インスタグラム