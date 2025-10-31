浅草ロック座に中国人観光客が殺到している。それも、若い女性たちが。彼女たちはSNSで情報を共有しながらも、決して大っぴらには語らない。「目立つのはよくない」と、声を潜めて信頼できる仲間だけに伝える。【前編はこちら】『浅草の「ストリップ劇場」に中国人が殺到していた…観光客に聞いた、中国人が夢中になる【意外な日本文化】とは』なぜ、ここまで慎重にならなければならないのか？その答えは、中国国内の複雑な「エ