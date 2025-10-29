韓国・慶州で、トランプ米大統領（左）に「天馬塚金冠」のレプリカを贈呈し握手する李在明大統領＝29日（聯合＝共同）【慶州共同】韓国の李在明大統領は29日、慶州で会談したトランプ米大統領に、慶州の国宝「天馬塚金冠」のレプリカを贈呈した。韓国メディアは、訪韓に先立つ日本での土産は金沢の金箔を施したゴルフボールだったとして、日韓ともトランプ氏が好む金色のプレゼントを選んだことに注目した。贈ったのは新羅時代