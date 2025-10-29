東京の解体現場から発見された乳児遺体はホルマリン漬けか 病院跡の情報も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 29日、東京都渋谷区のアパートの解体工事現場から通報があった
  • 乳児の遺体が発見され、遺体はホルマリン漬けにされていた可能性が
  • 現場にかつて産婦人科があったとの情報もあり、警察が詳しい経緯を調べる
