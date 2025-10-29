ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 名古屋市で0歳と1歳を自宅に置き去りにして7時間外出か 男女2人を逮… 名古屋市 保護責任者遺棄 子どもへの虐待 国内の事件・事故 時事ニュース メ〜テレニュース 名古屋市で0歳と1歳を自宅に置き去りにして7時間外出か 男女2人を逮捕 2025年10月29日 17時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛知県名古屋市の会社員の23歳男と内縁関係の22歳女が逮捕された 自宅に1歳長女と0歳次女を置き去りにして、7時間にわたって外出した疑い 消防から「夫婦喧嘩」との通報を受けた警察が駆け付け、容疑が浮かんだそう 記事を読む おすすめ記事 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 “11歳で性加害” 報道、常軌を逸したスノボ五輪選手の行為に「先方と交渉中」スポンサーが答えた現在 2025年10月29日 11時0分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分 「市の対応は間違っていた」市川市長、"花火写真"撤去めぐり謝罪 写真家と市民に「心からお詫び」 2025年10月28日 21時51分