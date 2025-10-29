参院議員の佐藤啓官房副長官2022年7月の安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判第2回公判が29日、奈良地裁で開かれ、証人尋問が行われた。当時、参院選候補者として安倍氏から応援演説をしてもらう立場だった参院議員の佐藤啓官房副長官が検察側証人として出廷し「私のせいで先生が命を失ってしまった。自責の念に堪えない」と話した。佐藤氏は尋問で、銃撃の瞬間を「2回大きな音がした