ワールドシリーズ第4戦●ドジャース2−6ブルージェイズ○＜現地時間10月28日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースがトロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に逆転負け。大谷翔平投手（31）は「1番・投手兼指名打者」として先発出場するも、7回途中4失点という投球で黒星を喫した。ワールドシリーズ初登板となった大谷は初回、先頭打者ルークスを左翼ファウルゾーンへの飛球に打ち取ると、左