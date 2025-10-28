気になる男性に冷たい態度を取られるたび、「嫌われたかも」と不安になるはず。でも実は、それは男性の“好き避け”かもしれません。特に奥手で繊細なタイプの男性は、好意を持った相手にほど素直になれず、照れ隠しでそっけなくしてしまうことも。そこで今回は、そんな「好き避け男子」と“距離を縮める”ための正解行動を紹介します。受け身になりすぎない好き避け男子は「自分がどう見られているか」を常に気にしています。だか