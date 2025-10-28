「好き避け男子」に振り回されない！“距離を縮める”３つの正解行動
気になる男性に冷たい態度を取られるたび、「嫌われたかも」と不安になるはず。でも実は、それは男性の“好き避け”かもしれません。特に奥手で繊細なタイプの男性は、好意を持った相手にほど素直になれず、照れ隠しでそっけなくしてしまうことも。そこで今回は、そんな「好き避け男子」と“距離を縮める”ための正解行動を紹介します。
受け身になりすぎない
好き避け男子は「自分がどう見られているか」を常に気にしています。だからこそ、あなたが笑顔でリアクションを返したり、軽いツッコミを入れたりすることで“拒絶されていない”安心感を与えましょう。無表情で受け流すより、少しテンション高めの対応が効果的です。
さりげない褒め言葉で自信を持たせる
好き避け男子の得意分野や努力している部分を具体的に褒めると、警戒が解けやすくなります。「この前の話、すごく参考になった！」など“あなたしか言ってくれない”を作ることがポイント。プライドをくすぐられると、好き避け男子も次第に自分から心を開いてくれるようになります。
LINEは短くテンポ良く
好きな男性とは毎日連絡を取りたくなる気持ちは分かりますが、相手が好き避け男子だと逆効果。メッセージは短く・テンポよくすることで、「もっと話したい」と思わせましょう。追いすぎず、でも無関心ではないという絶妙なバランス感が、好き避け男子の心をつかむコツです。
好き避け男子との恋は、焦らずじっくり育てるのが成功の近道ですよ。
