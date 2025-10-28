ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 大炎上のヒカル、YouTube登録解除止まらず 減り方は「令和1位らしい… ヒカル (YouTuber) YouTuber YouTube 炎上・批判 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 大炎上のヒカル、YouTube登録解除止まらず 減り方は「令和1位らしい」 2025年10月28日 19時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「オープンマリッジ」を宣言して大炎上したYouTuberのヒカル 28日までにチャンネルを更新し、登録解除の波が止まらないと明かした この件について「登録者の減り方でいうと令和1位らしいっすね」と話した 記事を読む おすすめ記事 江頭2：50、公式YouTubeが謝罪「関係各社と現地を再訪」トルコロケで豚肉成分入りポテチ試食させていた 2025年10月27日 10時26分 「たおちゃん…？？」土屋太鳳、ヘアカットで雰囲気ガラリ「超絶かっこいい」「美しい」 2025年10月23日 12時0分 統晴（佐伯大地）の謎の死で、樹（草川拓弥）ら参加のプログラムは中止か、それとも…!? 『地獄は善意で出来ている』第2話あらすじ 2025年10月23日 18時0分 EXIT・りんたろー。「疑いがかかった時点で即退場」な “キャンセルカルチャー”に疑問 兼近大樹「結局は、誰に支えられているか、どれだけ必要とされているか」｜『ABEMA Prime』無料見逃し配信中 2025年10月25日 9時30分