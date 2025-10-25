ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 高市首相かたるニセ広告 広報が注意喚起「本人が登場しているかのよ… 高市早苗 自民党 時事ニュース 読売新聞オンライン 高市首相かたるニセ広告 広報が注意喚起「本人が登場しているかのよう」 2025年10月25日 21時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自民党広報は24日に公式Xで「詐欺広告にご注意を」と呼びかけた 高市首相の画像や映像をAIで生成した偽広告が出回っているとのこと 「あたかも本人が登場しているかのように装った」ものがあると伝えた ◆自民党広報が「詐欺広告にご注意を」と呼びかけ【重要】詐偽広告にご注意を最近、高市早苗総裁の画像や映像をAIで生成し、あたかも本人が登場しているかのように装った偽広告がインターネット上に出回っているとの報告が寄せられています。これらの広告は高市総裁および自由民主党とは一切関係がありません。広告を見かけても、👉… pic.twitter.com/zZXmU5xRac— 自民党広報 (@jimin_koho) October 24, 2025 記事を読む おすすめ記事 「心臓は破裂していたと」絶命間際に最後の張り手 クマの生命力にアルピニストも恐怖「低山での山トレは恐ろしくて」 2025年10月25日 15時5分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分 板野友美 タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」 2025年10月24日 19時42分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 小野田大臣、好きなアニメ聞かれ「私、だいぶ嫌われている人間」「非常に、非常に難しくて」「小野田が好きということで、嫌な思いをされる方もいらっしゃる」苦笑しつつ回答 2025年10月24日 11時22分