現地10月25日に開催されるブンデスリーガの第８節で、堂安律を擁するフランクフルトと藤田譲瑠チマが所属するザンクトパウリが前者の本拠地ドイチェバンク・パルクで対戦する。この一戦を前に、両クラブのスターティングメンバーが発表され、堂安と藤田が共に名を連ねた。 開幕からリーグ戦全試合にスタメン出場している堂安は、ここまで２ゴール・３アシストと好調を維持。前節の古巣フライブルク戦（２−２）では、73