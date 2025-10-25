注目のブンデス日本人対決で堂安＆藤田が揃って先発入り！ フランクフルトがホームでザンクトパウリを迎え撃つ
現地10月25日に開催されるブンデスリーガの第８節で、堂安律を擁するフランクフルトと藤田譲瑠チマが所属するザンクトパウリが前者の本拠地ドイチェバンク・パルクで対戦する。
この一戦を前に、両クラブのスターティングメンバーが発表され、堂安と藤田が共に名を連ねた。
開幕からリーグ戦全試合にスタメン出場している堂安は、ここまで２ゴール・３アシストと好調を維持。前節の古巣フライブルク戦（２−２）では、73分までプレーし、右サイドでチャンスを演出した。
一方の藤田も、ここまでリーグ戦はすべて先発出場中。チームが４連敗中のなか、ダブルボランチの一角として攻守でチームに貢献している。
注目の日本人対決は日本時間25日の22時30分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
