10月23日、「コンプライアンス上の問題行為」を理由に番組を降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、日弁連に人権救済を申し立てた元TOKIOの国分太一。同日には、国分の代理人弁護士が都内で会見を行った。【写真】下着姿になって……スタッフが用意したプールで涼む国分太一日テレは「誠に遺憾であり、強く抗議」会見によると、国分は日テレから処分の根拠となった事実の詳細ついて告知されておらず、対外