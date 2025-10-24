Ｍ＆Ａ総研ホールディングスが大幅高で３日続伸している。同じＭ＆Ａ仲介の日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスが２３日の取引終了後、集計中の９月中間期連結業績について、営業利益が６８億円から８３億円（前年同期比４０．１％増）へ上振れて着地したようだと発表し株価が急伸しており、刺激材料となっているようだ。また、Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ、ストライクなどにも同様に好業績期待