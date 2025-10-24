エヌ・ピー・シーが後場動意づき、前日に比べて８％高となる場面があった。同社はきょう、ＡＧＣと太陽光パネルのリサイクルに関して連携を開始したと発表。これが株価を刺激したようだ。 同社の太陽光パネルリサイクル装置で分離したカバーガラスを、ＡＧＣが板ガラス向けにリサイクル。廃太陽光パネルの回収や産業廃棄物処理業者との取り引きにおいて両社が連携し、国内外で同社の太陽光パネルリサイク