Xのログ保存サービス「Twilog（ツイログ）」の公式Xアカウントが10月23日、アカウントを狙ったフィッシングサイトへの誘導投稿について注意を呼びかけました。X上では「ブロックされているか確認できる」などとうたう投稿が拡散していましたが、Twilog公式は「パスワードを入力するとアカウントが盗まれます」と警告しています。なお、Twilog公式は、被害を確認したため注意喚起を行っており、問題のサイトや投稿とは無関係