ファミマ「涙目おにぎり」など5種がフリー素材に 食品ロス削減に期待
2025年10月22日 15時16分

ざっくり言うと
ファミリーマートが「涙目シール」計5種類をフリー素材化すると発表した
消費期限が迫って値引き販売しているおにぎりなどの食品に貼っているもの
購入率の上昇が実証されたといい、食品ロス削減につなげる狙いとしている