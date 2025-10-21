現地10月21日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、アーセナルはアトレティコ・マドリーとホームで対戦する。この一戦を前にミケル・アルテタ監督が、敵将のディエゴ・シメオネについて熱く語った。英衛星放送『Sky Sports』が伝えている。アルテタ監督は2019年12月からアーセナルを率いており、今季で在任７年目である一方、シメオネ監督はその倍以上の在任15年目だ。異例の長期政権を築き、過去