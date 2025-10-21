タイの観光地パタヤにある美容室の店主の女性が、複数の日本人男性客から性的な被害を受けたとして動画がSNSで拡散し、批判の声が相次いでいます。タイ中部パタヤで美容室を経営するタイ人の女性はわいせつな行為をされたとして、店の防犯カメラの映像をSNSに公開しました。映像は19日に撮影されたもので、女性が1人の日本人男性客の髪を切っていた際、店内にいた別の日本人男性2人が背後から女性のスカートを触っているような場面