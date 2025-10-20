ザ ストリングス 表参道「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、「ANNA SUI（アナ スイ）」コラボのハロウィンナイトイベントを開催。ザ ストリングス 表参道では、1階「Cafe & Dining ZelkovA」にて、ニューヨーク発の世界中で愛され続けるファッションブランド「ANNA SUI」とのコラボレーションによるハロウィンナイトイベントを、2025年10月30日（木）・10月31日（金）の2日間限定で開催