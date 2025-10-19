昨年12月に急逝した女優・歌手の中山美穂さん（享年54）の公式サイトが19日までに更新され、非公式グッズの製作・販売が横行しているとして警告の声明を発表した。同サイトで「現在、中山美穂の氏名・肖像、ならびに過去に展開された公式グッズのデザイン等に類似した商品が、当方の許諾なく製作・販売されている事例が確認されております」と報告。「これらの商品は、公式とは一切関係のない非公式品であり、肖像権や著作権