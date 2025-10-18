きのう午後、山形県天童市で８７歳の男性が農作業用の運搬車の下敷きになり死亡しました。 【写真を見る】87歳男性が頭部外傷などで死亡畑で農作業用運搬車の下敷きに（山形・天童市） 死亡したのは天童市田麦野の農業村山一夫さん（８７）です。 警察によりますときのう午後４時３０分ごろ、天童市田麦野の畑で村山さんが農作業運搬車の下敷きになっているのを通行人が発見しました。 村山さんは意識不明の状態で、病院に