¤¤Î¤¦¸á¸å¡¢»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô¤Ç£¸£·ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÇÀºî¶ÈÍÑ¤Î±¿ÈÂ¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û87ºÐÃËÀ¤¬Æ¬Éô³°½ý¤Ê¤É¤Ç»àË´¡¡Èª¤ÇÇÀºî¶ÈÍÑ±¿ÈÂ¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¡Ê»³·Á¡¦Å·Æ¸»Ô¡Ë¡¡
»àË´¤·¤¿¤Î¤ÏÅ·Æ¸»ÔÅÄÇþÌî¤ÎÇÀ¶ÈÂ¼»³°ìÉ×¤µ¤ó¡Ê£¸£·¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤Î¤¦¸á¸å£´»þ£³£°Ê¬¤´¤í¡¢Å·Æ¸»ÔÅÄÇþÌî¤ÎÈª¤ÇÂ¼»³¤µ¤ó¤¬ÇÀºî¶È±¿ÈÂ¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼»³¤µ¤ó¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤ª¤è¤½£±»þ´Ö£³£°Ê¬¸å¤ËÆ¬Éô³°½ý¤Ê¤É¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£