「10月18日」。今日は何の日でしょう？答えは「冷凍食品の日」！日本冷凍食品協会によって制定されました。冷凍技術の始まりは、アメリカからだったとされる「冷凍食品」の進化をご紹介します。イチゴの輸送のために始まった“冷凍”一般社団法人・日本冷凍食品協会が1986（昭和61）年に制定。冷凍のトウ（10）と食欲の秋でもある10月に、冷凍食品の保存に適した温度がマイナス18℃以下であることを併せて10月18日と決めたそうです