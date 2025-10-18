10月18日は「冷凍食品の日」！　冷凍の進化は“いちご”から

「10月18日」。今日は何の日でしょう？答えは「冷凍食品の日」！日本冷凍食品協会によって制定されました。冷凍技術の始まりは、アメリカからだったとされる「冷凍食品」の進化をご紹介します。

イチゴの輸送のために始まった“冷凍”

一般社団法人・日本冷凍食品協会が1986（昭和61）年に制定。冷凍のトウ（10）と食欲の秋でもある10月に、冷凍食品の保存に適した温度がマイナス18℃以下であることを併せて10月18日と決めたそうです。

冷凍食品の始まりは、1900年代のアメリカで、あまり日持ちしないジャム加工用のイチゴを輸送するために冷凍にしたと言われています。日本冷凍食品協会によれば、日本で初めて冷凍食品が市販されたのは1930（昭和5）年で、戸畑冷蔵（現在のニッスイ）が発売した「イチゴシャーベー（冷凍いちご）」とされています。

日本では、加工品用ではなく、いちごそのものの味わいを楽しむために冷凍された Photo by Adobestock

これは前述のアメリカのジャム加工目的の冷凍イチゴとは違い、イチゴそのものを味わうための商品でした。

1964（昭和39）年の東京オリンピックを機に、外食産業分野で冷凍食品の利用が盛んになり、1970年代以降、冷凍冷蔵庫や電子レンジの普及によって家庭にも冷凍商品が広がっていきました。

お弁当のおかずから防災備蓄品まで、進化する冷凍食品

冷凍食品といえば「お弁当のおかず」というイメージが強いですが、みなさんはいかがでしょう？チャーハンやピラフ、コロッケにエビフライ、ハンバーグ、シュウマイ、唐揚げなど、学校に通っていた時代のお弁当の定番メニューに冷凍食品が大活躍だったはず。

スーパーやコンビニの冷凍庫には今日も最新技術を駆使した便利でおいしい冷凍食品が！（PhotoAC）

冷凍技術の進化によって、最近では健康を意識した栄養バランスの良い献立メニューが冷凍の状態で届く宅配食など、冷凍とは思えないお惣菜などが続々登場しています。

さらに、「防災備蓄品」としても注目されています。災害時、万が一電気やガスが止まっても、「自然解凍可」と表記された冷凍食品であればそのまま食べることができるそうなので、水や缶詰と同様にストックしておいてもいいかもしれません。

余談ですが、冷凍の坦々麺に凝っている筆者。コンビニで見つけると買い占めています。皆さんも、最新技術を駆使した便利でおいしい冷凍食品の中からご贔屓な一品を見つけてみては？

