MicrosoftがWindows 11向けに、新しいウェイクワード「Hey Copilot(ヘイ、コパイロット)」でCopilotを起動する機能を導入しました。記事作成時点で既に利用できるようになっています。Making every Windows 11 PC an AI PC | Windows Experience Bloghttps://blogs.windows.com/windowsexperience/2025/10/16/making-every-windows-11-pc-an-ai-pc/Microsoftは、「AI PC」には以下の3つの能力を備えるべきだと考えているそうです。