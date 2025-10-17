ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスが反発している。この日、台湾でＷｅｂ３．０ブロックチェーン技術を活用した国際決済サービスや総合宿泊サービスを展開するアウルティング・グループの持ち株会社で、出資先であるオーブック・ホールディングス＜OWLS＞が米国ナスダック市場に上場したと発表しており、好材料視されている。米国証券取引所の公開情報によると、オーブック社