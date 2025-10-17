「レトロバス」「アストロメガ」「エアロキング」が集結ジェイアール東海バスが2025年12月14日（日）にバスファン向けツアー「“つばめ”と“はと”の再共演 ＠鈴鹿サーキット」を開催します。2024年2月に「富士スピードウェイ」を舞台に実施された異例のツアーが、ついにF1日本グランプリの聖地へ“上陸”します。 【豪華なラインナップ！】これが鈴鹿サーキットに集結する3社のバス車両です（画像）今回、ジェイアール東海バ