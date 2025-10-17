ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「伝説の大女優の晩年のようだ」小室眞子さんが米雑誌に取り上げられ… 小室眞子さん 海外の反応 時事ニュース デイリー新潮 「伝説の大女優の晩年のようだ」小室眞子さんが米雑誌に取り上げられる 2025年10月17日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小室眞子さんが米ライフスタイル誌に特集されたと、デイリー新潮が報じた 小室夫妻に好意的で、結婚後の生活がうまくいっているとの内容だったと記者 また、女優グレタ・ガルボの晩年との類似性を指摘する部分もあったとした 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 【衝撃】小室眞子さんがアメリカの高級雑誌の表紙に！日本では“ありえない”光景と6ページ特集の中身 2025年10月16日 12時0分 「目黒蓮の降板が決定打か」と関係者、数々の“周防作品”を生み出した映画製作会社が破産 2025年10月16日 16時0分 “疑惑”渦中の米倉涼子のダンサー恋人がブログでコメント「父の病状が悪化」帰国までのタイムリミットとは 2025年10月16日 19時10分 ビルの窓から女性が転落…何が？ 2025年10月16日 18時29分