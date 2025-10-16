Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が16日、公式YouTubeチャンネルで生配信を実施。年内で「フェーズ2」を完結させ、来年1月1日より「フェーズ3」をスタートさせると発表し、「フェーズ3」に向けた新バンドデザインを発表した。【動画】涙を流しそうに…発表後の心境を語ったMrs. GREEN APPLE同バンドは14日夜に「【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ 】と題し、「10月16日(木)20:00か