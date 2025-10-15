Image: NASA via Gizmodo US 宇宙の歴史は、途方もなく長い。火星と木星の軌道の間には、小惑星帯と呼ばれるリング状の領域があり、太陽系の宇宙岩石の大半がここに存在します。小惑星帯が誕生したのは、太陽系ができたのと同じ頃。木星の重力の影響で惑星になりきれなかった残留物質から形成されました。 過去46億年にわたり、木星は重力共鳴（小惑星の軌道が木星・土星・火星の軌道と一致