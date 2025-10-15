落ち着いた雰囲気と洗練された印象を与えるグレーは、40・50代の大人女性にぴったりのカラー。【ZARA（ザラ）】には、シンプルながら高見えするグレーのバッグが揃っており、日常からお出かけまで幅広く活躍してくれそう。今回は、大人女性が思わず“一目惚れ”しそうなバッグをご紹介します。 モードなジップデザインで差をつける 【ZARA】「ジッパー付きショルダーバッグ」\5,990（