中古ブランド品を扱うコメ兵の店頭に並ぶ金のネックレス＝9月、東京・銀座地金大手の田中貴金属工業は14日、金の店頭販売価格を1グラム当たり2万2326円に設定した。国内の金小売価格の指標として初めて2万2千円を超え、過去最高値を更新した。買い取り価格も1グラム当たり2万2135円と最高値を付けた。米中貿易摩擦への懸念から安全資産としての需要が根強い。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げで金利が付かない金の魅力