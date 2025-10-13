ブラジル戦の前日練習後（2025年10月13日）、囲み取材に対応した中村敬斗は試合への意気込みについて聞かれると、「試合に出た時には自分の色を出したい」と話した。加えて、ブラジルは昔から戦いたかった国のひとつという中村は今回の一戦で「何か起こしたい」と意気込んでいた。「もう少しボールが欲しかった」パラグアイ戦では正直、持ち味を発揮できなかった印象だ。その反省を踏まえて25歳のドリブラーは「各駅のパスだ