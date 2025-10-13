日本対ブラジルが開催される東京スタジアムのスタンドは何色に染まるのだろうか。森保ジャパンの相手は“王国”ブラジルである。ヴィニシウス（レアル・マドリー）やカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）などを擁するスター軍団であり、監督は名将のカルロ・アンチェロッティ監督だ。ブラジルを応援する日本人がカナリア色（黄色）のユニホームを着てスタジアムに押し寄せても、なんら不思議はない。そうした感覚を踏ま