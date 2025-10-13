「“黄色”が多いようでは明日勝てないのではないか」森保監督がブラジル戦前日会見でそう話した真意は？【日本代表】
日本対ブラジルが開催される東京スタジアムのスタンドは何色に染まるのだろうか。森保ジャパンの相手は“王国”ブラジルである。ヴィニシウス（レアル・マドリー）やカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）などを擁するスター軍団であり、監督は名将のカルロ・アンチェロッティ監督だ。ブラジルを応援する日本人がカナリア色（黄色）のユニホームを着てスタジアムに押し寄せても、なんら不思議はない。
そうした感覚を踏まえての発言だろう。ブラジル戦の前日会見（2025年10月13日）に臨んだ日本代表の森保一監督は「過去ブラジルに２分11敗という対戦成績をどうにかしたい気持ちはありますか」との質問に対して次のように回答した。
「ブラジルに初勝利したいなと。そういう気持ちでいますし、それをできる選手がいると考えています。ワールドカップで勝てる力をつける部分も意識して戦いたいです。明日、スタジアムの色がどうなるか分かりませんが、黄色が多いようでは明日勝てないのではないかと」
「黄色が多いようでは勝てない」真意は何か？
「将来的に日本人が日本を誇ってもらえるように。日本人の皆さんが対戦国をリスペクトするけど、『ここは日本なんだ』というところを示してほしいです。日本が勝つために共闘してくれる雰囲気が出てくると、勝率が高まると思います。親善試合でエンタメの部分や歓迎ムードもありますし、世界的なスーパースターを観て楽しむことはそれぞれの価値観です。ただ、勝負事してはやはり青色で染まったスタジアムで戦うことが相手のプレッシャーになるはずで、選手のモチベーションになると思います」
そういう雰囲気を作る意味でも、森保監督は「ブラジルに勝って、強い日本だから応援するということを目指さないといけない」と決意を新たにしていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
