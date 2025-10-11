Microsoftが、Workdayやその他のクラウドベースのHRサービスで従業員のアカウントを乗っ取り、従業員の給与振込口座を攻撃者が管理する口座に勝手に変更してしまう「給与海賊(ペイロールパイレーツ)」と呼ばれるサイバー攻撃が活発化していると警告しました。Investigating targeted “payroll pirate” attacks affecting US universities | Microsoft Security Bloghttps://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2025/10/09/in