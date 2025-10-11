チリは他の南米諸国と同様、サッカー人気が極めて高い。なかでも人気ナンバーワンのクラブが、コロコロだ。1991年にはトヨタカップで来日しており、おそらく日本でもよく知られた存在だろう。チリのサッカークラブで面白いのは、1900年代序盤、あるいは1800年代終盤に、移民によって創設されたクラブが多いこと。そして、そのルーツがそのままクラブ名に残されていることである。たとえば、アウダックス・イタリアーノ、ウ